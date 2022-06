Dylan Groenewegen wint tweede rit Ronde van Slovenië, Majka blijft leider

De tweede etappe in de Ronde van Slovenië, met aankomst in Rogaska Slatina, is gewonnen door de Nederlander Dylan Groenewegen. Hij haalde het in de spurt van een uitgedund peloton. Onze landgenoot Lionel Taminiaux (Alpecin-Fenix) werd knap tweede.

Onder impuls van Team UAE Emirates en Bahrain - Victorious werd het kwalitatief minder bedeelde peloton al snel uitgedund. Wat overbleef was een pelotonnetje met de betere renners, met ook topspurters Pascal Ackermann en Dylan Groenewegen.

Het kwam tot de verwachte tweestrijd waarin Dylan Groenewegen zich superieur toonde, voor onze landgenoot Lionel Taminiaux en Pascal Ackermann. De Pool Rafa Majka blijft leider. Groenewegen stapte vorige week nog voortijdig uit de Dauphiné om in Slovenië nog wat spurtritme op te doen en de nodige punten te scoren in het kader van de degradatiestrijd en de laatste plaatsjes in de World Tour.

(gvdl)