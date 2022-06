Mathieu van der Poel gaat niet voor puntentrui in de Tour: wie worden dan wel de concurrenten van Wout van Aert voor groen?

Van der Poel heeft geen groene ambities en ook Philipsen geeft aan zijn zinnen vooral op ritzeges te zetten. Uit die hoek hoeft Wout van Aert tijdens de Tour dus niet meteen weerwerk te verwachten voor de groene trui. Maar wie zal hem dan eigenlijk wel iets in de weg leggen in de strijd om het puntenklassement? De startlijst van de Tour is nog lang niet definitief en er zullen ongetwijfeld nog renners afhaken en vervangen worden door last minute invallers, maar dit zijn potentieel de gevaarlijkste klanten voor WVA.