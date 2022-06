België is een van de favorieten en de prijzenpot is aanzienlijk: dit moet je weten over de unieke World Cup of Darts

Van 16 tot 19 juni vindt in de Eissporthalle in Frankfurt de twaalfde World Cup of Darts plaats. Het enige landentoernooi op de kalender, en eentje waar de Belgen quasi altijd goed zijn.

De World Cup of Darts is een beetje te vergelijken met de vroegere Davis Cup. Er wordt gespeeld in landenteams. Hier zijn het de twee hoogst gerangschikte darters per land. Voor België zijn dat Dimitri Van den Bergh (PDC 9) en Kim Huybrechts (PDC 34). Team Belgium neemt het in de eerste ronde op tegen Japan, daarna wacht de VS of Polen. De voorbije jaren haalde ons land één finale (2013) en vijf halve finales (2015-2018 en 2020).

België is het vierde reekshoofd in Frankfurt. We moeten enkel Engeland, Wales en Nederland voorlaten. Titelverdediger Schotland is pas het achtste reekshoofd. Dat komt omdat Peter Wright samenspeelt met John Henderson in plaats van met de hoger gerangschikte Gary Anderson.

“Engeland en Wales zijn de grote favorieten”, aldus Huybrechts. “Zeker Wales, die willen wraak voor hun verrassende nederlaag van vorig jaar. Jonny Clayton is opnieuw geweldig bezig en Gerwyn Price is iemand die zich optrekt aan het spelen voor zijn land. Bij Engeland is Michael Smith in bloedvorm en staat James Wade alweer sterk te darten. Nederland blijft Nederland, ook zonder Michael van Gerwen (polsoperatie, red.). “Danny Noppert is aan een opmars bezig dit seizoen en Dirk van Duijvenbode gooit precies alleen maar 100 gemiddeld.”

© PDC

Teams

Australië (5): Damon Heta - Simon Whitlock

België (4): Dimitri Van den Bergh - Kim Huybrechts

Brazilië: Diogo Portela - Artur Valle

Canada: Jeff Smith - Matt Campbell

Denemarken: Vladimir Andersen - Andreas Toft Jörgensen

Duitsland (7): Gabriel Clemens - Martin Schindler

Engeland (1): Michael Smith - James Wade

Filipijnen: Lourence Ilagan - RJ Escaros

Finland: Marko Kantele - Aki Paavilainen

Gibraltar: Justin Hewitt - Craig Galliano

Hong-Kong: Lok Yin Lee - Ho Tung Ching

Hongarije: Nándor Prés - Gergely Lakatos

Ierland: William O’Connor - Steve Lennon

Italië: Guiseppe Di Rocco - Gabriel Rollo

Japan: Tomoyo Goto - Toru Suzuki

Letland: Madars Razma - Nauris Gleglu

Litouwen: Darius Labanauskas - Mindaugas Barauskas

Nieuw-Zeeland: Ben Robb - Warren Parry

Nederland (3): Danny Noppert - Dirk van Duijvenbode

Noord-Ierland (6): Daryl Gurney - Brendan Dolan

Oostenrijk: Mensur Suljovic - Rowby-John Rodriguez

Polen: Krzysztof Ratajski - Sebastian Bialecki

Portugal: Jose de Sousa - Vítor Jerónimo

Jose de Sousa — © ISOPIX

Schotland (8): Peter Wright - John Henderson

Singapore: Paul Lim - Harith Lim

Spanje: Jose Justicia - Tony Martinez

Tsjechië: Adam Gawlas - Karel Sedlacek

Verenigde Staten: Danny Baggish - Jules van Dongen

Wales (2): Gerwyn Price - Jonny Clayton

Zuid-Afrika: Devon Petersen - Stefan Vermaak

Zweden: Daniel Larsson - Johan Engstrom

Zwitserland: Stefan Bellmont - Thomas Junghans

Speelschema

Op donderdag 16 juni worden de eerste acht partijen in de eerste ronde gespeeld, met onder anderen Nederland - Brazilië en Wales - Filipijnen. Duitsland - Spanje is ook een leuke affiche. België speelt vrijdagavond tegen Japan. De tweede rondes staan zaterdag gepland, zondag wordt er bepaald wie zich het beste dartsland ter wereld mag noemen.

“Er zijn wel wat vreemde landen bij”, lacht Huybrechts. “Gibraltar begrijp ik nog omdat daar een European Tour-manche georganiseerd wordt. Dat zal misschien een soort wederdienst zijn. Maar ik zie daar landen als Italië bijstaan, met mannen die nog nooit een profwedstrijd gespeeld hebben. Terwijl bijvoorbeeld Kroatië, met profspeler Boris Krmcar, en Frankrijk er niet bij zijn. Misschien heeft het met tv-gelden te maken, maar het is een beetje spijtig dat we niet de sterkste opstelling hebben.”

© PDC

Format

Eerste ronde: best of 9

Er wordt per koppel gespeeld naar vijf winnende legs. De darters wisselen elkaar na elke leg dus af.

Tweede ronde, kwartfinale, halve finale: twee singles (best of 7), dubbel (best of 7) bij gelijke stand

Er worden twee enkel wedstrijden gespeeld. Wie vier legs wint, wint de match. Het land dat twee keer wint, stoot door. Bij gelijke stand volgt er een dubbelpartij, ook tot vier gewonnen legs.

Finale: twee singles (best of 7), dubbel (best of 7), een of twee extra singles (best of 7)

Het land dat drie keer wint, verovert de World Cup.

Prijzenpot

In totaal kan er op de World Cup of Darts 350.000 pond gewonnen worden, zo’n 410.000 euro. Voor de winnaars is er 70.000 pond oftewel bijna 81.000 euro weggelegd. De verliezende finalisten nemen 40.000 pond (46.000 euro) mee naar huis. Maar elk land is sowieso verzekerd van het cashen van 4.000 pond (4.600 euro).

Winnaars - 70.000 pond (80.710 euro)

Finale - 40.000 pond (46.120 euro)

Halve finale - 24.000 pond (27.670 euro)

Kwartfinale - 16.000 pond (18.450 euro)

Tweede ronde - 8.000 pond (9.220 euro)

Eerste ronde - 4.000 pond (4.610 euro)

Locatie

De World Cup of Darts wordt dit jaar voor de vierde keer afgewerkt in de Eisspporthalle in Frankfurt. Een arena die ook dienst doet voor het ijshockey, die gebouwd werd in 1981 en waar zo’n 7.000 mensen kunnen zitten. Ook tussen 2015 en 2018 werd er in Frankfurt gespeeld.

Deden ook al dienst: Rainton Meadows Arena (Houghton-le-Spring, 2010), Alsterdorfer Sporthalle (Hamburg, 2012-2014), Barclaycard Arena (Hamburg, 2019), Salzburgarena (Salzburg, 2020) en Sparkassen-Arena (Jena, 2021).