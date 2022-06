Lukas Nmecha (ex-Anderlecht) houdt opvallend souvenir over aan operatie: “Deze zaten in mijn enkel”

In december werd Lukas Nmecha, voormalig speler van Anderlecht en nu aan de slag bij Wolfsburg, geopereerd aan de enkel na een zware blessure. 6 maand later, op donderdag 16 juni, dienden de schroeven die toen tijdens de operatie gebruikt werden opnieuw verwijderd te worden.

Die operatie verliep vlekkeloos, en Nmecha koos er zowaar voor om de schroeven die net uit zijn enkel kwamen te bewaren. Een speciaal souvenir dus voor Nmecha.”Alles ging goed en de schroeven zijn verwijderd. Ik ben klaar om opnieuw te gaan. Besef dat deze schroeven in mijn enkel hebben gezeten”, schreef Nmecha op Instagram.

Lukas Nmecha maakte in het seizoen 2020-2021 nog het mooie weer bij Anderlecht door er 21 keer te scoren in 41 wedstrijden. Momenteel speelt de Duitser in het shirt van Wolfsburg, voor wie hij acht keer scoorde in de Bundesliga.

© Instagram Lukas Nmecha