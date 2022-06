Zendaya maakt einde aan gerucht rond zwangerschap: “Zie, dit is waarom ik van Twitter blijf”

Zendaya heeft korte metten gemaakt met een gerucht dat de ronde deed op sociale media. Een video op TikTok toont een foto van een echo die zo was gemaakt dat het leek alsof de actrice het echt op haar Instagram had gepost. De video bleek een mop te zijn, maar veel Twitteraars waren daar niet van op de hoogte. Het gerucht dat Zendaya zwanger is van haar vriend - acteur Tom Holland - verspreidde zich razendsnel en ook de actrice kreeg er lucht van. “Zie, dit is waarom ik van Twitter blijf. Mensen verzinnen gewoon dingen zonder reden… wekelijks”, schrijft ze op Instagram.