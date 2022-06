Nederlandse bende riskeert tot 6 jaar cel voor drugslabo in Maasmechelse schuur

Op 17 november 2020 vielen de politiediensten binnen in de schuur van de villa gelegen op de hoek van de Kerkstraat en de Engelstraat in Opgrimbie (Maasmechelen) nadat ze eerder getipt werden over de aanwezigheid van een synthetisch drugslabo. Op 10 mei 2019 kregen de inspecteurs ook al een melding binnen over een penetrante chemische geur in de buurt van het huis. De huiszoeking maakte meteen duidelijk dat het ging over een omvangrijk labo. “De toegangsdeuren waren afgesloten en de schuur was verdeeld in drie ruimtes die ingericht waren met au bain-maries, stalen ketels en stroominstallaties”, zo sprak de procureur.

Ook in de twee tuinhuizen werden nog delen van installaties gevonden en op de binnenkoer trok een aanhangwagen de aandacht. “Onder het afdekzeil lag afval afkomstig van het drugslabo. Denk maar aan ronde vaten gevuld met geoxideerde koolstoffilters en vuilniszakken”, aldus de aanklager.

Financiële problemen

De bewoonster van het pand werd ondervraagd en wees meteen naar een 49-jarige Nederlander die de schuur zou gebruiken. Tijdens de inval in de huurwoning waar de man verbleef vonden de verbalisanten werkhandschoenen, filters en maskers. De Nederlander gaf toe dat hij in financiële problemen zat en daarom met de productie van drugs was gestart.

Hij hield echter vol dat hij alles alleen deed. “Het was allemaal op eigen initiatief. Ik wens verder niets te verklaren over mijn aanpak”, zo sprak hij tijdens zijn verhoor door de Tongerse rechter. De procureur vindt dit ongeloofwaardig. “Hij neemt alle schuld op zich, maar om zoiets uit te baten heb je kennis nodig om die installaties op te stellen, te koken en de geproduceerde drugs op de markt te brengen. Heel dit verhaal impliceert dat er verschillende mensen bij betrokken zijn.”

DNA

Ook het onderzoek maakte volgens de aanklager duidelijk dat er nog vijf andere Nederlanders meehielpen. “De DNA-analyse was duidelijk. We vonden van elke betrokkene DNA op wegwerphandschoenen, mondmaskers en een overall.”

Volgens de verdachten hebben zij echter niets met de zaak te maken en kwamen zij enkel langs om verbouwingswerken uit te voeren. “Zij spreken telkens over toeval, maar dan zijn er veel te veel toevalligheden in dit verhaal om nog geloofwaardig te zijn. Zij kunnen hun uitleg ook niet hard maken met bewijzen, denk maar aan facturen voor de werkzaamheden”, aldus de procureur.

Celstraffen tot 6 jaar

Volgens het OM produceerde de bende 220 liter BMK-olie waarvan 134 liter amfetamine-olie gemaakt kon worden. De aanklager vraagt voor de 49-jarige Nederlander een celstraf van zes jaar en een geldboete van 24.000 euro. Voor de vijf andere verdachten worden gevangenisstraffen van vier jaar gevraagd en geldboetes van 16.000 euro.

Voor de 49-jarige Nederlander wordt een beperktere celstraf met uitstel gevraagd. De andere beklaagden vragen de vrijspraak. “Het enige bewijs dat er is, is het DNA en dat is verplaatsbaar”, zo klonk het bij de advocaten.

Vonnis volgt op 19 juli.