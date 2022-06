Nederlandse media weten het zeker: “John van den Brom vindt derde club in half jaar tijd en tekent bij Poolse kampioen Lech Poznan”

Poznan werd afgelopen seizoen nog kampioen in Polen en komt deze zomer uit in de eerste voorrondes van de Champions League. Daarin wacht Qarabag uit Azerbeidzjan. Nadien moet Poznan nog drie voorrondes overleven om het effectief tot in de groepsfase van het kampioenenbal te schoppen.

Het is al de derde club op een half jaar tijd voor Van den Brom: in december werd hij nog bij de deur gezet bij KRC Genk, en in mei werd hij ook al (na 37 dagen) ontslagen bij de Saoedische eersteklasser Al Taawon. Gelukkig voor de Nederlander, die tussen 2012 en 2014 nog Anderlecht coachte, is hij dus niet al te lang werkloos. Hij zal een contract van twee jaar tekenen bij Poznan.