In de zomer houdt het ZOL 80 à 90 bedden minder ter beschikking. Als er niet genoeg jobstudenten in de zorg te vinden zijn, worden er nog 40 geschrapt. — © Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Genk

Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) zoekt nog 40 extra jobstudenten om deze zomer bij te springen in de zorg. “Als we die niet vinden, moeten we misschien 40 bedden extra schrappen”, zegt de personeelsdirecteur.