Komende dagen wordt het meer dan 30 graden: zo houd je het koel in je wagen

Het wordt de komende dagen tropisch warm. Vrijdag stijgt het kwik mogelijk richting 31 graden en zaterdag is lokaal zelfs 35 graden mogelijk. Omdat het van september 2020 is geleden dat het nog kwik nog zo hoog ging in ons land én omdat de temperaturen zeker in een voertuig snel nog hoger kunnen oplopen, geeft mobiliteitsorganisatie VAB nu enkele tips om te vermijden dat je auto een sauna wordt.

1. Verlucht je wagen bij vertrek

“Doe je ramen open en zet de ventilator of airco op het maximum”, aldus VAB-woordvoerder Mich Vergauwen. “Zo jaag je de hete lucht die is opgeslagen in de luchtkanalen van de airco naar buiten.”

2. Leg een zonnescherm

“Het dashboard absorbeert warmte. Bij 31 graden kan de contacttemperatuur op het dashboard oplopen tot 92 graden. Leg daarom steeds een afscherming op de voorruit. Heb je geen zonnescherm, neem dan een handdoek of een deken. Zonneblinden voor de ramen van de achterbank zijn ook een aanrader. Zo raken kinderen niet verblind door het zonlicht.”

3. Parkeer in de schaduw

“In de schaduw blijft de temperatuur in de auto lager. Hou er ook rekening mee dat de zon verschuift en dus de schaduw ook mee verandert. Dat plekje in de schaduw onder die boom kan twee uur later dus vol in de zon liggen.”

4. Zorg voor luchtcirculatie

“Heb je geen airco, open het raam aan de bestuurderszijde en het raam aan de andere zijde achteraan gedeeltelijk”, zo luidt het. “Dat zorgt voor de beste luchtcirculatie in de auto. Pas echter ook op met airco. Zorg ervoor dat de temperatuur van de airco ook niet te koud staat afgesteld. Een groot verschil tussen binnen- en buitentemperatuur is niet aangenaam, maar in de eerste plaats vooral ook niet gezond.”

5. Neem voldoende koel water mee

“Zo kan je als bestuurder ook gehydrateerd en fris blijven. Voldoende drinken is altijd belangrijk.”

6. Stop vaker dan anders bij lange ritten

“De warmte zorgt er ook voor dat je minder lang geconcentreerd kan rondrijden”, zegt Vergauwen. “Vanaf 27 graden kunnen vermoeidheid, concentratieproblemen en benauwdheid optreden. Rijden in een wagen met een te hoge binnentemperatuur heeft dezelfde risicofactor als rijden onder invloed van alcohol. Een binnentemperatuur van 35 graden komt volgens diverse studies overeen met 0,5 promille alcohol in het bloed. Eén of twee extra tussenstops zijn dus zeker aan te raden.”

Let er ook op dat...

… een baby minder zweet en dus sneller oververhit raakt

“Omdat baby’s minder zweten dan volwassenen loopt hun lichaamstemperatuur sneller op. Bij een lichaamstemperatuur van 39 graden kan al oververhitting optreden en 42 graden is dodelijk voor baby’s. Dan functioneren de hersenen niet meer en kunnen de functies van organen uitvallen.”

… een raampje openlaten weinig zin heeft

“Met een open raam zal de auto weliswaar iets minder snel opwarmen, het wordt alsnog veel te heet in de auto. Het is niet het gebrek aan zuurstof dat inzittenden parten speelt, wel de hoge temperaturen. Als je een dergelijke situatie ziet, moet je dus snel handelen, want elke seconde telt. Een raam stuk slaan en meteen de hulpdiensten bellen is vaak de enige optie, omdat het zoeken naar de eigenaar vaak te veel tijd in beslag neemt.”