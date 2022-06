Karim Bachar verlengt contract als bondscoach van Belgische futsalploeg

Karim Bachar blijft op post als bondscoach van de Belgische nationale futsalploeg. De Koninklijke Belgische voetbalbond bevestigt dat zijn contract met twee jaar is verlengd.

De 46-jarige Bachar, voormalig aanvoerder van België, leidt het team sinds januari 2020. De Antwerpenaar staat nog zeker tot na de kwalificatiecampagne van het WK 2024 aan het roer.

“Ik ben zeer trots dat ik mijn werk samen met mijn staf kan verderzetten bij de nationale futsalploeg. Ik was jaren kapitein van deze ploeg en nu ben ik coach. Dus kan ik alleen maar trots zijn dat ik mijn werk bij de federatie kan verderzetten”, zegt Bachar. “Ons doel is om het zo goed mogelijk te doen in de kwalificaties voor het WK Futsal 2024. Ons kwalificeren voor dat WK is echter een zeer zware opdracht maar we zullen uiteraard ons uiterste best doen. Anderzijds willen we jonge spelers ook ervaring laten opdoen, dit met het oog op de toekomst van de nationale ploeg.” (belga)