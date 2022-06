Heusden-Zolder

“Onderbetaald? Over het algemeen betalen we zelfs te veel.” Dat zeggen de eigenaars van resort Zanziblue, in een reactie op een uithaal van de winnaars van het VTM-programma ‘Paradijs zoekt Personeel’. De Zolderse Ileen en haar vriend Thomas vertrokken er al na een maand wegens “een toxische werksfeer.”