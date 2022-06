Na het klassieke werk van woensdag wijst alles erop dat er vandaag gesprint wordt in de Baloise Belgium Tour. Gisteren strandden er liefst vier Limburgers in de top vijf, maar ging de zege naar Mads Pedersen. In de massasprint behoren onder andere Jasper Philipsen en Jordi Meeus tot de kanshebbers op dagsucces. Volg het hier LIVE!