Man vindt plots drie meter lange boa constrictor langs zijn huis in Peer

Nadat hij de indrukwekkende wurgslang vorige week maandag vond, belde de man meteen naar de politie. Die verwees hem door naar het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum van Heusden-Zolder. “We zijn het dier gaan ophalen, maar het zag er niet gezond uit”, vertelt Rudi Oyen van het opvangcentrum. “De slang was graatmager en onderkoeld. Of het een gevaar kon inhouden voor de buurt? Niet onmiddellijk, maar ik zou mijn kinderen niet in een tuin laten spelen waar een dergelijke slang rondkruipt.” Ondertussen is het dier goed terug op krachten gekomen. Het zal het waarschijnlijk overleven. Het is niet duidelijk wie de slang heeft gedumpt en waarom.

Geert Van Baelen