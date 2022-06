Documentaire onthult: Pogba vindt aanbod weekloon van 350.000 euro maar niets

Morgen wordt de volgende aflevering van The Pogmentary uitgezonden. Daarin is te zien hoe Paul Pogba een aanbod van Manchester United om zijn contract te verlengen als belachelijk afwijst, ondanks een voorgesteld weekloon van 350.000 euro. The Pogmentary is een documentairereeks van Amazon Prime en draait volledig rond het leven van de Franse voetbalster.

In een al vrijgegeven scene is te zien hoe Pogba op vakantie in Miami doorheen de stad aan het cruisen is, gezeten in een luxueuze Rolls Royce. Pogba voert een gsm-gesprek met zijn dit jaar overleden manager Mino Raiola. De Nederlandse manager brengt zijn speler op de hoogte van een nieuw bod van Manchester dat het contract van de middenvelder wil verlengen. “Ze bluffen”, hoor je Pogba zeggen. “Hoe kan je zeggen dat je een speler absoluut wil houden en hem niets aanbieden. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.”

‘Niets’ moet wel met een korrel zou worden genomen. Het aanbod van Manchester is er eentje van een weekloon van 350.000 euro maar dat vindt de Fransman blijkbaar te minnetjes.

Juventus

Intussen is duidelijk dat Pogba Manchester United na zes moeilijke jaren zal verlaten. Zijn contract is afgelopen en de 29-jarige stervoetballer kan transfervrij van club veranderen. Verwacht wordt dat Pogba in de nieuwe aflevering van The Pogmentary zal aankondigen dat hij naar Juventus verhuist. Pogba speelde al van 2012 tot 2016 voor de Italiaanse topclub waar hij zijn hoogste niveau haalde. (gvdl)