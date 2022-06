Vincent Janssen vandaag op de Bosuil om transfer naar Antwerp af te ronden

Vincent Janssen wordt de eerste grote inkomende transfer van Marc Overmars als technisch directeur bij Antwerp FC. De Nederlandse spits werkte dinsdag nog een interland af met Oranje en zakt donderdagmiddag af naar de Bosuil om het laatste papierwerk in orde te brengen. Een mooi, laat verjaardagscadeau voor de spits die gisteren 28 kaarsjes uitblies.

Dat Marc Overmars de Nederlandse kaart trekt is intussen meer dan duidelijk. Na de komst van hoofdcoach Mark Van Bommel -hij pakte twee landgenoten mee om hem bij te staan- is ook de eerste grote inkomende speler een Nederlander. Vincent Janssen brak door bij AZ in het seizoen 2015/16. Hij scoorde toen 27 goals.

Zijn droomtransfer naar Tottenham werd geen voltreffer en de voorbije drie seizoenen kwam hij uit voor het Mexicaanse Monterrey. Door zijn overstap naar België hoopt hij meer in beeld te komen voor de nationale ploeg van Nederland. Hij wil eind dit jaar naar het WK met Oranje.

Na de interland tegen Wales liet Janssen al verstaan dat hij snel duidelijkheid wou over zijn toekomst. Die lijkt hij vandaag ook te zullen krijgen. Hij heeft een afspraak op de Bosuil en als er niets misloopt moet hij de eerste grote naam worden die zijn kribbel zet bij de Great Old tijdens de zomermercato.