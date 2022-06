Jumbo-Visma stapt uit Ronde van Zwitserland: “Er is opnieuw corona in de ploeg geslopen”

Jumbo-Visma gaat niet van start in de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland na een positieve coronatest: “ondanks alle voorzorgsmaatregelen corona opnieuw in de ploeg is geslopen”. Er rijden in Zwitserland geen landgenoten mee voor het team van onder meer Wout van Aert.

"In het belang van de gezondheid van de renners en staf, en ter bescherming van het peloton en de wedstrijd achten het medische en het sportieve management van de Nederlandse formatie terugtrekken uit de Zwitserse rittenkoers het verstandigste besluit. Het besluit is genomen in overleg met de directie van de Tour de Suisse", stelt het team.

Van de verwachte Tourploeg stonden in Zwitserland onder meer Sep Kuss en de Australiër Rohan Dennis aan de start. Voor het overige stonden ook vijf Nederlanders aan de start: Gesink, Eenkhoorn, Roosen, Teunissen en Sam Oomen. Bij wie de besmetting is vastgesteld - een renner of iemand uit de omkadering - is niet gecommuniceerd. "Vooralsnog heeft de situatie geen gevolgen voor de Tour de France-shortlist, al moeten daarbij de ontwikkelingen van de komende dagen uiteraard worden afgewacht", meldt de ploeg.

Het team onderstreept verder dat "het adequate handelen van Team Jumbo-Visma voortkomt uit het dagelijkse testen van zowel renners als staf, zodat een eventueel coronageval zo snel mogelijk geïsoleerd kan worden. Ook het gebruik van mondkapjes, luchtreinigingszuilen en eenpersoonskamers zijn bij het team nog steeds gemeengoed."

(gvdl)