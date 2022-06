Ham/Tessenderlo

Ham en Tessenderlo, de twee gemeenten die in 2025 fuseren, krijgen goed nieuws in verband met hun nakende fusie. Begin dit jaar werd al vermoed dat er meer dan 30.000 inwoners in de fusiegemeente zouden wonen en dat is nu ook officieel bevestigd. Het definitieve aantal voor de twee gemeenten: 30.047 inwoners.