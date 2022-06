Pukkelpop lost 30 nieuwe namen, Soulwax zegt af

Onder andere Nothing But Thieves en Kills Birds worden aan de affiche toegevoegd, bands die allebei een plekje hebben verworven in het hart van Foo Fighter Dave Grohl. Nothing But Thieves komt op vrijdag naar Pukkelpop, Kills Birds op zaterdag.

Nog op vrijdag toegevoegd: King Hannah, de Engelse metalcore van While She Sleeps, Fleddy Melculy, de techno van Limburger Klaps, Pitou, Eurosongverrassing S10, OGENN, Anfisa Letyago en DJ St. Paul.

Zaterdag is er Noord-Afrikaanse hypnotrance (eindelijk!) van Al-Qasar, powerrock van De Staat, killthelogo (het vervolg op de Belgische hardcoreband .calibre), Mooneye en dj-sets van séa en Eppo Janssen & Friends.

Na de mis op zondag en een stukske vlaai bij de bomma kan u gaan kijken en luisteren naar de Brusselse jazzband ECHT!, noiserock van HEISA, lalma (blackmetal van Joan Roan van Arsenal), Naethan, Slow Crush, Biesmans (live), dj Axel Haube, Milo Meskens en Stubru’ers Stijn Vandevoorde & Thibault Christiaensen.

Komen er tenslotte nog bij op het openingsfeest op donderdag: Hindu Radio Djs, The Sore Losers, Willy Organ XL en Lander & Adriaan.

Er is ook slecht nieuws: Willow en Soulwax hebben afgezegd. De affiche zit ondertussen zo goed als vol. De komende weken worden de allerlaatste namen, de podiumindeling en het tijdschema bekendgemaakt.(cru)

