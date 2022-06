Tokyo en de enorm wrede Yakuza door Amerikaanse ogen in misdaadserie ‘Tokyo Vice’

Jake Adelstein was de eerste Amerikaanse journalist die aan de bak kwam bij de vooraanstaande Japanse krant Yomiuri Shimbun. Hij bracht vooral verslag uit over de Yakuza en kreeg daarbij hulp van een politiedetective. Tokyo Vice, het boek dat hij over zijn ervaringen schreef, ging aanvankelijk verfilmd worden met Daniel ‘Harry Potter’ Radcliffe als Jake, maar werd uiteindelijk een serie met Ansel Elsgord (West Side Story) en Ken Watanabe (Inception) in de hoofdrollen. Naar verluidt bevatten zowel boek als serie een flinke dosis fictie en overdrijvingen, maar daar zal niemand over struikelen. Het verhaal over Amerikaanse arrogantie tegenover Japanse gereserveerdheid en gekwelde zielen die Japan als hun laatste toevluchtsoord beschouwen, is boeiend en intrigerend genoeg om je helemaal verslaafd te maken. En met Miami Vice-inblikker Michael Mann als gastregisseur en producent worden bovendien je ogen verwend door zijn moderne noir-stijl. De serie doet wat denken aan Black Rain van Ridley Scott, maar is veel realistischer en heeft minder last van overdreven stilering. (cc)

‘Tokyo Vice’, nu te zien op Streamz