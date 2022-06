België en Nederland willen in 2026 samen WK hockey organiseren

België en Nederland zijn kandidaat om in 2026 samen de wereldkampioenschappen hockey bij de mannen en vrouwen te organiseren. Dat bevestigt de Internationale Hockeyfederatie FIH.

Beide toernooien zouden op hetzelfde moment en op dezelfde locatie doorgaan. Als speelsteden worden Waver en het Nederlandse Amstelveen naar voor geschoven.

België was nog nooit gastheer voor de wereldtitelstrijd in het hockey maar organiseerde wel al verschillende keren het EK, voor het laatst in 2019 in Antwerpen. De komende WK’s vinden plaats in India (begin 2023 bij de mannen, waar de Red Lions hun titel verdedigen) en in Spanje en Nederland (volgende maand, bij de vrouwen, met de Red Panthers).

De FIH ontving voor de organisatie van de WK’s in 2026 verschillende kandidaturen. Zuid-Afrika (met speelstad Potchefstroom) wil net als België en Nederland beide toernooien op hetzelfde moment en dezelfde plaats laten doorgaan. Het land is daarnaast ook kandidaat voor de afzonderlijke WK’s. Voor het mannentoernooi ontving de FIH ook de kandidatuur van Engeland samen met Wales en van Duitsland. Australië en Uruguay doen een gooi naar het WK voor de vrouwen.

De Raad van Bestuur van de FIH beslist op 3 november wie de WK’s krijgt toegewezen. Op het (virtuele) FIH-congres in de twee daaropvolgende dagen wordt de beslissing bekend gemaakt.

De Belgische bond was eerder kandidaat voor de organisatie van het WK 2022 bij de mannen maar dat werd toegewezen aan India (dat het toernooi in januari 2023 houdt).