Club Brugge blaast (zonder internationals) verzamelen voor medische testen, ook geen Okereke

De jacht op de vierde landstitel op rij is geopend: donderdag blaast Club Brugge voor de eerste keer verzamelen in het Belfius Basecamp voor medische en fysieke testen. De internationals worden er nog niet verwacht, net als Okereke, Krmencik en Vlietinck.

Volgende week maandag 20 juni werkt Club Brugge de eerste training van het seizoen af onder de debuterende T1 Carl Hoefkens, maar donderdag en vrijdag worden er al medische tests afgenomen. Zien we deze week nog niet in het Belfius Basecamp: Vanaken, Mignolet, De Ketelaere, Mechele, Buchanan, Lang, Skov Olsen, Hendry, Sobol, Odoi en Pérez. Alle internationals krijgen vrij tot de oefenstage in Wageningen: die begint op 4 juli. Dat geldt dus ook voor Openda, recent nog aan de slag bij de Rode Duivels en terug na een uitleenbeurt bij Vitesse. Hoefkens wil de spits er graag definitief bij. Ook nieuwkomer Jutgla - die recent nog z’n testen aflegde - krijgt nog eventjes respijt.

Okereke weg

Ook David Okereke zien we niet terug in Westkapelle: de Nigeriaanse spits werd vorig seizoen uitgeleend aan Venezia en moet niet op een nieuwe kans rekenen bij blauw-zwart. Hetzelfde geldt voor Vlietinck en Krmencik: ook zij zoeken een nieuwe ploeg.

