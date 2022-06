Kim Huybrechts speelt fenomenaal darts en vernedert wereldkampioen Peter Wright, maar strandt op zucht van finale

Kim Huybrechts (PDC 34) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van Players Championship 17 in Niedernhausen. ‘The Hurricane’ moest zijn meerdere erkennen in Nathan Aspinall, maar zorgde wel voor zijn beste prestatie van het dartsseizoen.

De dag begon met een vrij makkelijke zege tegen Kevin Burness (PDC 125). Huybrechts gooide ruim 91 gemiddeld op weg naar een 6-2 overwinning. Daarna kreeg de Kempenaar dartslegende Raymond van Barneveld (PDC 56) tegenover zich. Die klopte ‘The Hurricane’ ook met 6-2, onder anderen met twee dertiendarts in de laatste twee legs. In ronde drie was Huybrechts met 6-4 te sterk voor de Pool Radek Szaganski (PDC 107), al was het misschien wel zijn minste partij van de dag toen hij een 4-2 voorsprong uit handen gaf en bijna een decider moest spelen na missers op de dubbels.

Maar de beste Huybrechts moest toen nog komen. Hij geraakte dit jaar nog geen enkele keer voorbij de 1/8/ste finales, ondanks verschillende pogingen. Maar daar kwam woensdag verandering in. Tegen Damon Heta (PDC 19), dit jaar al winnaar van een vloertoernooi, gooide Huybrechts liefst 104.68 gemiddeld op weg naar een 6-4 overwinning. Onze landgenoot kwam nochtans 3-4 achter, maar sloot de match af met een twaalf-, vijftien- en dertiendarter.

In de kwartfinales stond Huybrechts oog in oog met wereldkampioen Peter Wright. Maar lang duurde die confrontatie niet. De Kempenaar raasde als een orkaan door de partij met een fenomenaal gemiddeld van 107.36 en veegde vloer aan met ‘Snakebite’. Het werd zowaar 6-0 voor Huybrechts, de derde ‘whitewash’ van Wright al dit seizoen.

In de halve eindstrijd nam Huybrechts het op tegen Nathan Aspinall (PDC 18), dit jaar al één keer winnaar en één keer finalist op een Players Championship. En de Engelsman had spijtig genoeg voor onze landgenoot ook een sterke dag. Hij zorgde voor 1-3 door een 156 te finshen, waarna Huybrechts altijd achter de feiten aanliep. ‘The Hurricane’ verweerde zich wel (hij kwam terug tot 3-4 en 4-5) en gooide alweer een sterk gemiddelde van 97.91, maar moest zich bij 7-4 gewonnen geven.

Huybrechts had eigenlijk de ‘pech’ dat hij niet uitkwam tegen een van de andere twee halvefinalisten. Scott Williams versloeg verrassend Chris Dobey met een gemiddeld van slechts 86. Williams, die geen tour card heeft, zou de finale ook verrassend winnen met 8-5.

De andere Belgen dan. Mike De Decker (PDC 62) kende een goeie dag en stootte door tot in de kwartfinales door onderweg wereldtopper James Wade (PDC 5) met 6-4 en de ervaren Brendan Dolan (PDC 24) met 6-3 te verslaan. In de 1/8ste finales gooide ‘The Real Deal’ 102 gemiddeld, maar bij de laatste acht was Aspinall met 6-2 te sterk.

Dimitri Van den Bergh (PDC 9) kende een mindere dag dan gisteren en verloor al in de eerste ronde van Peter Hudson (PDC 84). Brian Raman (PDC 108) won een Belgisch onderonsje tegen Mario Vandenbogaerde (PDC 102), maar ging dan met 6-3 onderuit tegen Ross Smith (PDC 33). Geert de Vos (PDC 97) verloor meteen met 6-1 van Jeffrey De Zwaan (PDC 47), wildcard Kenny Neyens moest zijn meerdere erkennen in Berry van Peer (PDC 88).