Colorado verslaat titelhouder Tampa Bay in eerste finaleduel Stanley Cup

Colorado Avalanche is goed begonnen aan de strijd om de Stanley Cup, de trofee voor de kampioen in de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie (NHL). Het versloeg in de eerste wedstrijd van de finale tweevoudig titelverdediger Tampa Bay Lightning.

Colorado haalde met 4-3 na verlengingen. Andre Burakovsky, een in Oostenrijk geboren Zweedse international, zorgde voor de beslissende treffer. Zaterdag wordt de tweede finalewedstrijd gespeeld, opnieuw in Denver. De ploeg die als eerste vier keer wint, is kampioen.

Tampa Bay won de Stanley Cup de voorbije twee jaar en is het eerste team sinds de Edmonton Oilers in 1985 dat zich drie keer op rij voor de finale kon plaatsen. De Californiërs kroonden zich in 2004 voor het eerst tot kampioen en mikken dus op een vierde titel.

Colorado mocht de Stanley Cup al twee keer mee naar huis nemen, in 1996 en 2001. (belga)