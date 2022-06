Eerste foto van Ryan Gosling als Ken in Barbie-film brengt wat teweeg op sociale media

Een jaar moeten we nog wachten op de Barbie-film met levende acteurs, maar de makers hebben wel al foto’s gedeeld van hoe hoofdrolspelers Ryan Gosling (Ken) en Margot Robbie (Barbie) eruit zullen zien in de film. En dat brengt wat teweeg op sociale media.

Zoals hij eruitziet nu hij Ken moet spelen, zag je Ryan Gosling niet eerder. Geblondeerd haar, fel gebruind en met indrukwekkende buikspieren onder zijn openstaand jeansvestje. Op zijn ondergoed staat zijn naam en hij draagt een jeansbroek.

Ook Margot Robbie, Barbie in de film, kregen we eind april al te zien. Met typerende haarband en blauw-wit gestreept pakje en rijdend in een roze cabrio.

Op sociale media heeft de foto van Gosling als Ken flink wat reacties teweeggebracht. In de eerste plaats bij zijn fans. De meningen zijn heel erg verdeeld over zijn nieuwe - tijdelijke - voorkomen. “Hoe kunnen ze iemand zo knap nog knapper maken”, schrijft iemand. Of nog: “Ryan Gosling als Ken zou mijn gevoelens mogen kwetsen.” Maar anderen hebben het niet met de erg stereotype look. “Waarom ziet Ryan Gosling eruit als een Russische spion in een familiekomedie uit de jaren 80 met Steve Martin als gescheiden vader”, schrijft iemand.

Maar nog meer dan over de look van Gosling gaat het over de film en het weinige dat we daarvan weten. Over het verhaal dat verteld zal worden, is nog helemaal niets geweten. En dat baart mensen zorgen. Zij vrezen dat we een erg cliché script krijgen, waarin de niet al te slimme blonde Barbie verliefd wordt op de spieren van Ken. “Bewijs ons alstublieft dat je anno 2022 dit verhaal kan schrijven met genoeg inhoud”, klinkt het onder meer.

De Barbie-film komt in de bioscopen op 21 juli 2023.