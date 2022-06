Noa Lang is er nog niet uit waar zijn toekomst ligt: “Ik houd van Club Brugge, maar we hebben wel afgesproken dat het tijd is om te vertrekken”

Noa Lang was een van de internationals die tegen Wales zijn kandidatuur voor de WK-selectie nadrukkelijk onderstreepte. De Rotterdammer tekende voor zijn eerste interlandgoal en legde veel creativiteit in zijn spel. “Ik heb mijn eerste interlandgoal gemaakt in mijn eigen stad. Dat is het ideale scenario”, vertelde hij glunderend. “Die eerste is lekker om te maken. Dan is de druk ervanaf. Daar zocht ik wel naar. Ik ben ook iemand die graag een stempel wil drukken. Ik ben wel iemand die geïrriteerd is als hij naar huis gaat zonder goal.”