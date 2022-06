Schade groter dan verwacht: Kasper Asgreen onzeker voor de Tour

Het is niet zeker of Kasper Asgreen de Tourstart zal halen. De Deen van Quick-Step Alpha Vinyl kwam in de finale van de derde rit in de Ronde van Zwitserland zwaar ten val en kwam niet meer aan de start van rit 4.

Niet alleen liep hij zware schaafwonden over zijn hele lichaam op, Asgreen blesseerde zich ook aan de knie. Dinsdagavond werd die onmiddellijk gehecht, maar woensdagochtend leek de schade toch groter dan verwacht. Asgreen werd onmiddellijk naar het ziekenhuis in Herentals gebracht waar hopelijk in de loop van woensdag al zou duidelijk worden hoe ernstig zijn blessure is en of hij alsnog fit geraakt voor de Tour. Met een Tourstart in zijn thuisland Denemarken hoopte Asgreen hoge ogen te gooien in de tijdrit op dag één. (wvo)