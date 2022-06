GP van Australië in Melbourne blijft tot minstens 2035 op F1-kalender

Het Formule 1-circus zal nog zeker tot 2035 neerstrijken in Melbourne voor de Grote Prijs van Australië. Daarover bereikten de betrokken partijen vandaag een akkoord.

De GP van Australië wordt georganiseerd sinds 1928 en vindt sinds 1996 plaats in het Albert Park in Melbourne. In 2020 en 2021 werd er wel niet geracet vanwege de coronapandemie. In april bezochten meer dan 419.000 autosportfans de Grote Prijs tijdens het driedaagse raceweekend. De Monegask Charles Leclerc reed er in zijn Ferrari naar de zege.

“De wedstrijd is altijd een favoriet geweest voor de fans, de rijders en de teams. Melbourne is een ongelofelijke en levendige internationale stad die perfect past bij onze sport”, zegt Stefano Domenicali, voorzitter en CEO van Formula 1. “Dit jaar kwam er een immense massa opdagen en zagen we gepassioneerde fans bij de GP. We kijken heel erg uit naar de toekomst in Australië terwijl onze sport blijft groeien.”

Het vorige contract liep nog tot 2025 en is nu met tien jaar verlengd. Nieuw is dat vanaf volgend jaar ook de Formule 2 en Formule 3 in hetzelfde weekend in Melbourne zullen doorgaan.

(belga)