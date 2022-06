UNO-X laat zes renners thuis voor Noors kampioenschap “in naam van de fair play”

Net als in het voorjaar toonde het Noorse Pro-Continentale Team Uno-X zich erg actief tijdens de eerste etappe van de Baloise Belgium Tour. Het team bestaat zoals bekend integraal uit Scandinavische renners. Op de loonlijst staan éénentwintig Noren en acht Denen, de twee landen waarin de brandstofleverancier actief is. Opvallend: op het aanstaande Noors kampioenschap (26 juni) laat Uno-X een deel van zijn selectie thuis.

Het stelt uit eigen beweging ‘maar’ vijftien renners op, in naam van de fair play. Starten met alle tweeëntwintig renners zou hen tactisch teveel overwicht geven. “Ook vorig jaar hebben we maar vijftien renners opgesteld”, zegt manager Jens Haugland.

In België is een beperking voor Lotto-Soudal (17 Belgen) of Sport Vlaanderen-Baloise (21 Belgen) niet aan de orde. Alle Belgische profs zijn reglementair verplicht om deel te nenmen aan het BK. (jpdv)