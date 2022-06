Kiezelweg Veldwezelt wordt vernieuwd van zaterdagavond 25 juni tot maandagmorgen 27 juni

“Tijdens deze werken vernieuwt de aannemer het asfalt over de volledige wegbreedte. Hij freest het huidige wegdek af, plaatst een verstevigende wapening, legt het wegdek in twee lagen asfalt opnieuw aan en brengt nieuwe markeringen aan”, aldus bevoegd Vlaams minister Lydia Peeters. “Deze vernieuwingen zorgen voor een verhoogde veiligheid en meer comfort voor de weggebruikers en de omwonenden.”

Behoudens slechte weersomstandigheden is de uitvoering van de werken voorzien in het weekend van zaterdagavond 25 juni vanaf 20 uur tot maandagochtend 27 juni om 6 uur. “Er wordt in dat weekend zowel ‘s nachts als overdag gewerkt om de verkeershinder te beperken. De werfzone zal tijdens de werken afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. Voor hen wordt een lokale omleiding voorzien via Gellik. Fietsers en voetgangers zullen in principe geen hinder van de werken ondervinden” aldus minister Peeters.