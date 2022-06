Bierconsumptie vorig jaar nog niet op niveau van voor corona

Vooral in de horecasector was de opstanding groot, ook al ging de horeca pas in juni opnieuw volledig open en waren er in het najaar opnieuw coronamaatregelen. Tegenover 2020 was er een stijging met 25,9 procent van het bierverbruik tot 1,98 miljoen hectoliter. In de supermarkten was de stijging kleiner, maar het volume is er een pak groter: +7,1 procent tot 4,47 miljoen hectoliter. Samen geeft dat 6,45 miljoen hectoliter, tegenover 5,75 miljoen hectoliter in 2020 en 7,07 miljoen hectoliter in 2019.

De totale export - die intussen 73 procent van de Belgische bierproductie vertegenwoordigt - daalde 1,6 procent tot 17,55 miljoen hectoliter. De export binnen de EU steeg met 2,58 procent tot 13,26 miljoen hectoliter. Buiten de EU was er een exportdaling met 12,6 procent tot 4,29 miljoen hectoliter. De daling is te wijten aan COVID-19 en de maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen. Anderzijds brouwen grote brouwers omwille van duurzaamheid hun bieren voor de niet-Europese markt vaker lokaal, klinkt de uitleg. De export naar de VS nam aanzienlijk af.

De totale omzet van de brouwers steeg vorig jaar met 4,1 procent tot 3,65 miljard euro. De investeringen (in infrastructuur en horeca) gingen 12,8 procent hoger tot 311 miljoen euro. Er kwamen vorig jaar 29 nieuwe brouwerijen bij. Op twee jaar tijd gaat het zo om 68 nieuwe spelers. Er zijn in heel het land 408 brouwers, goed voor meer dan 1.500 bieren.

“Verder bouwen aan de biercategorie en het merk Belgisch bier in binnen- en buitenland zal onze focus zijn de komende jaren”, zegt Krishan Maudgal, directeur van de Belgische Brouwers. “Het herstel is ingezet, maar we zijn er nog lang niet. De ambitie was om in 2021 beter te doen dan in 2020 en hopelijk in 2022 opnieuw op het niveau te zitten van 2019, voor de crisis”, klinkt het. Maar de sector vertoonde “veerkracht” in moeilijke omstandigheden.

In 2022 zijn er opnieuw heel wat uitdagingen, met de oorlog in Oekraïne, hoge inflatie of stijgende grondstoffen- en energieprijzen. Dat zal zich wellicht ook vertalen in een hogere bierprijs. Het jaar is wel positief begonnen, met cijfers die flirten met die van 2019, maar er zijn opnieuw heel wat onzekerheden. “We hopen dat we op het elan van de eerste maanden, voor de crisis goed en wel voelbaar was, kunnen doorgaan. Maar we hebben geen glazen bol. De heropening van de horecasector zou moeten leiden tot volumegroei in 2022”, aldus voorzitter Jean-Louis Van de Perre.