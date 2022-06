Prinses Elisabeth onderbreekt haar blokperiode om debuut in internationale royaltyclub te maken

Prinses Elisabeth (20) treedt morgen in Oslo symbolisch toe tot het Europees netwerk van koninginnen en hun troonopvolgers. Ze is er uitgenodigd voor haar eerste royaltyfeest in het buitenland: de viering van de achttiende verjaardag van de Noorse prinses Ingrid Alexandra. Een zeldzame gelegenheid ook om ervaringen te delen met het handvol generatiegenoten dat net zoals zij ooit op de troon komt. “We hebben nog geen Whatsapp-groepje Jonge troonopvolgers.”