Tik een zin en deze site maakt er een ‘foto’ van

Ooit ‘Donald Trump’ willen zien als de ‘baby op de cover van het iconische Nirvana-album Nevermind’? Of: ‘Mickey Mouse met een pak frieten’? Of wat als kunstschilder Vincent van Gogh vandaag nog zou leven, fan was van Kevin De Bruyne én hem schilderde op een fiets?

Dankzij Dall E Mini kan het allemaal. De artificiële intelligentie is een hype op het internet en met goede reden. De toepassing ‘maakt’ foto’s op basis van willekeurige woorden. Tik een zin in en even later spuwt de site negen foto’s uit. Of alleszins negen pogingen daartoe. Het resultaat is vaak psychedelisch en weinig realistisch, maar het is wel straf en vaak erg komisch.

Dall E Mini – overigens een woordspeling op Spaanse surrealist Salvador Dalí – werd getraind met ontelbaar veel online beelden en hun beschrijvingen. Het ‘zag’ foto’s van ‘stranden’ en ‘weet’ dus hoe ‘stranden’ eruitzien. Hetzelfde geldt voor ‘Donald Trump’, ‘Mickey Mouse’, ‘Kevin De Bruyne’, ‘Eiffeltoren’, ‘Mona Lisa’ enzovoort. De toepassing kan concepten bij elkaar brengen die niet per se steek houden: “Mickey Mouse in de stijl van de Mona Lisa op het strand” of “een Romeins marmeren beeld van een smartphone” is dus perfect mogelijk.

