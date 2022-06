“Vannacht blijft relatief helder met een warme bries”

Vrijdag wordt het een zeer zonnige en zeer zomerse dag. We krijgen zon van zonsopkomst rond half zes in de ochtend tot zonsondergang rond tien voor tien in de avond. Er zijn ook wel wat hoge sluierwolken aanwezig maar daar zal de zon vlot doorheen kunnen schijnen.

De temperatuur loopt in Limburg op naar een maximum in de buurt van 30°C. Op sommige plaatsen kan 30°C er nét niet inzitten, op andere plaatsen wordt het mogelijk zelfs nog een graadje warmer.

In de vroege namiddag kan de UV-waarde pieken tot niveau 8. Een onbeschermde huid zal dan ook snel verbranden.

Beste ouders, denk daar best al in de vroege ochtend aan alvorens je kind naar school vertrekt... Na 17:30 verdwijnt het risico op zonnebrand.

Er volgt een zwoele nacht naar zaterdag. In verstedelijkte gebieden zal de temperatuur niet beneden 20°C zakken. In landelijke gebieden kan het enkele uren 16 tot 18°C worden.

