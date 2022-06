Zuhal Demir na confrontatie met landbouwers: “Lijkt alsof er een complot tegen mij aan de gang is”

Minister Demir in gesprek met landbouwers in Merksplas. — © Sebastian Steveniers

Het zijn woelige tijden voor Vlaams minister van Leefmilieu en Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Maandag ging ze in Merksplas het debat aan met vijfhonderd woeste landbouwers. Daags nadien diende ze klacht in tegen een van de actievoerders die de leuze droeg ‘Demir aan de strop’ en raakte bekend dat ze politiebescherming krijgt. “Je begint te denken dat er een complot aan de gang is tegen mijn persoon”, zei een strijdvaardige, maar duidelijk ook aangeslagen minister woensdag in de studio van Ter Zake.

Minister Zuhal Demir maakt er een punt van om de beslissing in het stikstofdossier, die een grote impact heeft voor het voorbestaan van tientallen landbouwbedrijven in Vlaanderen, te gaan verdedigen tegenover de landbouwers. Woensdagavond deed ze dat ook in Ter Zake. “Ik vind het mijn verantwoordelijkheid als beleidsmaker om die moeilijke maatregelen te gaan uitleggen”, zei Demir. “Dat hebben we in elke provincie gedaan en dat was pittig en intens.”

Minister Demir bevestigde dat de politiebescherming die ze sinds kort krijgt te maken heeft met de feiten die zich maandagavond in Merksplas afspeelden, maar wil er voorts niet te diep op ingaan. “Ik voelde wel dat de sfeer grimmig werd en op een bepaald ogenblik werd beslist dat we beter een alternatieve uitgang konden nemen om incidenten te voorkomen”, zo reconstrueerde ze de avond.

“Als er een strop wordt gehangen en kwetsbare kinderen naar voor worden geschoven om een punt te maken, stel ik me toch wel vragen over hoe er wordt omgegaan met deze problematiek”, aldus Zuhal Demir in Ter Zake.

Doelbewust desinformatie

De boosheid onder de landbouwers kan ze naar eigen zeggen “wel plaatsen”, maar tegelijk meent Demir dat er “doelbewust desinformatie wordt verspreid door de organisaties die de landbouwers informeren”. Dat de minister een probleem heeft gecreëerd dat er voordien niet was, dat ze landbouwers van hun gronden wil verjagen, dat binnenkort al ons eten geïmporteerd zal worden, dat hoevewinkels zullen moeten sluiten,… “Allemaal quatsch. Er zit bijna een patroon in”, zegt een verontwaardigde minister.

Verderop in het interview gaat ze nog een stap verder. “Je begint bijna te denken dat er een complot gaande is tegen mijn persoon, want het stikstofakkoord is door de voltallige Vlaamse regering gesloten.” Daarin zit ook CD&V, de partij die het steevast opneemt voor de belangen van de landbouwers. Dat maandag in de zaal Vlaams Parlementslid en voormalig burgemeester van Hoogstraten Tinne Rombouts (CD&V) samen met de boeren applaudisseerde, kon minister Demir maar matig appreciëren. “Ik vind dit ongepast voor iemand die al 18 jaar in het parlement zit en die dit dossier goed kent. Niet zozeer tegenover mij, maar tegenover de landbouwers en de eigen partij die het regeerakkoord mee heeft afgesloten.”

Terugkomen op de beslissingen en bepaalde bedrijven van de rode lijst halen wil minister Demir niet doen, ondanks de druk op haar. “Dit stikstofakkoord moet overeind blijven, want het alternatief is dat we de facto in een vergunningsstop terechtkomen, zoals in Nederland het geval is. We doen dit om in de toekomst nog vergunning aan landbouwbedrijven te kunnen verlenen.”

Nog zo’n verwijt dat de minister te horen kreeg is dat er met twee maten en twee gewichten wordt gewerkt. Dat het bedrijf Ineos een vergunning krijgt voor een nieuwe fabriek in de Antwerpse haven moet daar een voorbeeld voor zijn. Klopt niet, volgens Demir. “De stikstofuitstoot van Ineos is veel minder dan een gascentrale of een groot landbouwbedrijf. Iedereen wordt op een gelijke manier behandeld en Ineos voldoet gewoon aan de regels.”

Politiek engagement

Of ze door deze incidenten twijfelt aan haar politiek engagement, werd haar nog voor de voeten geworpen? “Het is natuurlijk triestig dat het zo is gelopen. Ik doe mijn werk en zou dat willen blijven doen. Maar als er een strop wordt gehangen en kwetsbare kinderen naar voor worden geschoven om een punt te maken, stel ik me toch wel vragen over hoe er wordt omgegaan met deze problematiek.”