Voor velen staat kamperen gelijk aan een vakantie back to the basics, waarbij de luxe van thuis bewust even achterwege gelaten wordt. Als je een vaste lezer bent van deze rubriek, vermoeden we echter dat er best ook wat gezellige en gemakkelijke gadgets mee mogen in je tent, camper of mobilhome. Wij selecteerden graag enkele toffe tools voor de moderne kampeerder.