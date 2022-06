Amerikaanse experts positief over inenting baby’s tegen corona

Experts die de Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA adviseren, vinden het verantwoord om Moderna’s coronavaccin toe te dienen aan kinderen tussen de 6 maanden en 6 jaar oud. De verwachting is dat ze later op de dag ook het vaccin van Pfizer/BioNTech geschikt achten voor kinderen tot 5 jaar.

De formele goedkeuring door de FDA en gezondheidsdienst CDC wordt snel verwacht, waarna de eerste prikken eind volgende week al kunnen worden gezet. In het geval van Moderna zijn dat er vooralsnog twee en bij Pfizer drie. De bijwerkingen van een Moderna-prik zijn mogelijk heftiger.

Bijna 20 miljoen kinderen in de Verenigde Staten komen in aanmerking voor de 10 miljoen injecties die vanaf 21 juni beschikbaar zijn. Om het risico op neveneffecten te verkleinen krijgen kinderen lagere doses dan volwassenen.

In de VS zijn 480 kinderen jonger dan 4 jaar overleden door het coronavirus. Na een infectie kwamen er 45.000 in het ziekenhuis terecht, van wie bijna een kwart op de intensive care.