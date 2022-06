VN-woordvoerder waarschuwt voor situatie in Severodonetsk: “Mensen kunnen niet lang zonder water”

De toestand in Severodonetsk is volgens de Verenigde Naties “zeer verontrustend”. De stad is volledig geïsoleerd van Oekraïens gecontroleerd gebied en daardoor treden er tekorten aan proper water op en is het slecht gesteld met de sanitaire voorzieningen.

De derde en laatste burg die vanuit Oekraïens gecontroleerd gebied naar Severodonetsk leidt, werd eerder deze week vernield. Dat bevestigde Sergej Hajdaj, de gouverneur van de regio Loegansk. En daardoor zitten duizenden burgers, waaronder vrouwen, bejaarden en kinderen, vast in de stad.

Volgens de VN ontwikkelt zich momenteel een noodsituatie in de bunkers onder de chemiefabriek Azot in de stad. Het is niet geheel duidelijk hoeveel Oekraïners nog aanwezig zijn in die bunkers. Tot nu toe werd gesproken van zo’n 500 burgers, maar de Russische separatisten in het gebied spraken woensdag van 1.200 burgers. Ook over het aantal aanwezige Oekraïense militairen is nog veel onduidelijkheid. Volgens de Russen gaat het om zo’n 2.000 militairen.

Saviano Abreu, een woordvoerder van het VN bureau voor humanitaire zaken, zei dat het gebrek aan water en sanitaire voorzieningen in de stad zeer verontrustend is. “Het is voor ons een grote zorg omdat mensen niet lang kunnen overleven zonder water,” zei hij. “Als ze afhankelijk zijn van onveilige bronnen, brengt dat complicaties met zich mee voor de gezondheid. We moeten er zo snel mogelijk voor zorgen dat de mensen die er nog zijn, toegang hebben tot water.”

De humanitaire afdeling van de VN treft voorbereidingen om hulp te bieden aan de mensen die in de stad vastzitten, maar heeft op dit moment geen toegang of garanties om de burgers veilig te bereiken. Rusland had beloofd woensdag een humanitaire corridor in te stellen vanuit Severodonetsk, maar het is nog niet bevestigd of dat is kunnen doorgaan.

