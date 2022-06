Dubbele Tourwinnaar Tadej Pogacar waarschuwt de tegenstand op zijn manier: “Ik ben slanker én sterker”

Tadej Pogacar is alive and kicking. Dat bewees hij niet alleen in de niet eens sterk bezette Ronde van Slovenië, maar vooral in een interview dat hij weggaf aan de Italiaanse sportkrant La Gazetta dello Sport. “Ik ben slanker dan anders en ik ben sterker en heb ook meer vertrouwen.”

De dubbele Tourwinnaar was na de klassiekers een maand van de fiets en herbegon met o.a. de verkenning van twee Alpen- en evenveel Pyreneeënritten. Inclusief de slottijdrit van de laatste zaterdag in het departement van de Lot. “Ik heb nooit eerder gekoerst over de Galibier en Alpe d’Huez. De Galibier is echt hoog en ruw en Alpe d’Huez is afschuwelijk. Ik herkende de bochten met de namen van de ex-winnaars die ik op vroegere video’s van Pantani zag. Als het die dag ook 35 graden is zoals tijdens mijn verkenning, dan wordt dit een heroïsche dag.”

‘Pog’ gooide er nog een cliché tegenaan: “De openingsweek boezemt me schrik in. Het is een bijzonder zware eerste Tourweek waarin je de Tour niet kan winnen, maar wel verliezen. Het is een kwestie van overleven. Ik heb een sterk team rond mij nodig”, aldus de Sloveen die een derde opeenvolgende Tourzege ambieert. Ondertussen circuleren er een achttal namen van ploegmaten: Hirschi, Majka, McNulty, Soler, Bjerg, Trentin, George Bennett en Stake Laengen. Een valt er alvast tussenuit.