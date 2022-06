Thibau Nys blinkt in gele trui Baloise Belgium Tour, maar is “tien keer gestorven” in eerste rit: “Keel werd precies dicht genepen”

Thibau Nys is in de openingsetappe van de Baloise Belgium Tour enkele keren figuurlijk gestorven. Toch slaagde de renner van Trek Baloise Lions erin zich de gele trui, als leider van het jongerenklassement toe te eigenen. Die gele trui in de Ronde van België wil Thibau Nys met hand en tand verdedigen. Donderdag wacht wellicht een sprintersetappe waarin hij zich niet gaat mengen, daarop volgt de individuele tijdrit.

“Ik denk dat ik misschien wel tien keer gestorven ben vandaag. De eerste hitte zorgde voor een beklemmend gevoel”, zegt de 19-jarige Nys. “Dat mag geen excuus zijn, want het was voor iedereen warm. Ik heb wel veel jongens horen klagen. Het was net of mijn keel in de finale constant werd dicht geknepen. Ik had wel een goed gevoel in de benen, ondanks het feit dat ik tijdens de eerste twee passages op Berg Ten Houte telkens aan de sukkel geraakte. Een eerste keer werd ik opgehouden door Florian Vermeersch die denk ik zijn ketting overtrapte. De passage daarna haakte ik met mijn shifter in de afsluiting en stond ik opnieuw stil. Ik moest zo telkens achtervolgen en dat kost natuurlijk krachten. Ik probeerde daarop te overleven tot de laatste keer Berg Ten Houte. Ik reed daarop nog een sterke sprint, waardoor ik wel tevreden mag zijn over mijn eerste etappe.”

© BELGA

Donderdag wordt er wellicht gesprint. Vrijdag staat een tijdrit op het programma.

“Ik denk dat ik me niet ga mengen in die spurt. Er zitten hier echt wel sprintkleppers in het peloton. Ik denk dat ik beter de focus leg op het klassement. Ik bracht ook serieus wat tijd door op de tijdritfiets. Ja, speciaal in functie van deze rittenkoers. Verwacht me niet in de top tien, maar ik wil me wel eens echt meten tegen de tijd. En deze gele trui is wel een doel nu. Ik wil die zo lang mogelijk behouden.”

Ook mama Isabelle hoopt dat Thibau zo lang mogelijk in het geel blijft. “Geel staat je goed. Trotse mama”, poste ze op Instagram.