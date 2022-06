EK BMX Dessel: Elke Vanhoof en elf andere Belgen aan de start

Twaalf renners mogen de Belgische kleuren verdedigen tijdens de Europese kampioenschappen BMX in eigen land. Die vinden plaats van vrijdag 8 juli tot en met zondag 10 juli in het Antwerpse Dessel.

Blikvanger van de selectie is voormalig Europees kampioene Elke Vanhoof, die dit seizoen nog maar amper in actie kwam door een aanslepende elleboogblessure. Vanhoof en Belgisch kampioen Ruben Gommers zijn de enige eliterenners in de Belgische selectie. Juniores Wannes Magdelijns (jongens) en Aiko Gommers (meisjes) horen na een uitstekend voorjaar bij de belangrijkste Belgische medaillekandidaten.

Belgische selectie:

Meisjes junioren: Aiko Gommers, Robyn Gommers, Valerie Vossen

Jongens junioren: Seppe Laenen, Wannes Magdelijns, Jools Melis, Thomas Willems

Mannen U23: Mathijn Bogaert, Thibaut Stoffels, Jan-Viktor Vranckx

Vrouwen elite: Elke Vanhoof

Mannen elite: Ruben Gommers