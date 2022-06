Marc Van Ranst krijgt nog steeds doodsbedreigingen: “Dit hoort gewoon niet”

Viroloog Marc Van Ranst krijgt nog steeds doodsbedreigingen. Op Twitter deelt de viroloog flarden van een conversatie in de app Telegram, een gesprek waarin de verwensingen weinig aan de verbeelding over laten. “Ik weiger dit normaal te vinden”, klinkt het.

“Dikke pad, sterf.” “Zonde dat we onze zuurstof met hem delen.” “Neurenberg 2.0.” “Hangen met hem.” Het zijn slechts enkele van de verwensingen aan het adres van Marc Van Ranst in een conversatie op de chatapp Telegram. Het is de viroloog zelf die een aantal van de schermafbeeldingen van het groepsgesprek deelt. “Hopelijk treden de politie en het Openbaar Ministerie kordaat op”, schrijft hij op Twitter.

“Het hoort gewoon niet”, zegt Van Ranst aan onze redactie. Of hij het niet beter laat passeren? “Natuurlijk kan ik beslissen om er zelf niets over te zeggen, maar ik weiger dit normaal te vinden. Bedreigingen horen niet aan het adres van Zuhal Demir (de minister van Omgeving kreeg er afgelopen week ook mee te maken, nvdr), en ook niet aan het adres van wetenschappers. Natuurlijk moeten er soms moeilijke beslissingen genomen worden, maar de mensen die dat doen, doen ook gewoon maar hun job.”

Waarom Van Ranst nog steeds - nu de coronacrisis al even gaan liggen is - doodsbedreigingen krijgt, begrijpt hij niet. “Dat zijn mensen die niets beter te doen hebben, zeker? Op sociale media denkt men vaak dat men anoniem is, wat zelden het geval is, en dat brengt duidelijk het slechtste in de mens naar boven.” De viroloog laat er alvast zijn dag niet door verpesten. “Neen, dat gun ik hen niet.”