Sporting Charleroi stelt Rudi Cossey aan als assistent-trainer

Sporting Charleroi heeft zijn trainersstaf voor het komende seizoen aangevuld met de 60-jarige Rudi Cossey. De oud-verdediger van onder meer Club Brugge en Lokeren werd aangesteld als assistent-trainer, naast hoofdcoach Edward Still. Cossey ondertekende een contract voor onbepaalde duur.

“Rudi is een man met veel ervaring in de Jupiler Pro League. Hij hielp onder meer Club Brugge in 2018 mee naar de titel en heeft verschillende Europese campagnes achter de rug. Met zijn knowhow kan hij onze ploeg de sleutels tot succes bijbrengen”, stelt Charleroi op zijn website.

Cossey was vorig seizoen actief als assistent van Brian Priske bij Royal Antwerp FC, dat vierde eindigde in de stand, en kent een lange staat van dienst in de hoogste voetbalafdeling van ons land. Zo verdedigde hij als speler onder meer de kleuren van RWDM (1980-1990), Club Brugge (1990-1992) en Lokeren (1992-1993).

Na zijn carrière op het veld, nam Cossey plaats langs de zijlijn. Zo werkte hij als assistent bij Lokeren (1995-2007 en 2008-2015), Oud-Heverlee Leuven (2007-2008), Bergen (2008-2009), KAA Gent (2015-2016), KRC Genk (2016-2017), Club Brugge (2017-2019), Cercle Brugge (2019) en Antwerp (2020-2022).