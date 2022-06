WK-selectie Red Panthers is rond: “Weten dat we van iedereen kunnen winnen”

Ehren werkte de voorbije zes wedstrijden in de Hockey Pro League met een groep van 25 speelsters en moest dus knopen doorhakken. “Het was heel lastig om deze selectie te maken”, vertelde Ehren. “Maar we hebben de keuze gemaakt om een zo goed mogelijke groep samen te stellen.”

In doel viel de keuze op Aisling D’Hooghe en Elena Sotgiu. Elodie Picard werd niet weerhouden. De verdediging wordt gevormd door Helene Brasseur, Lucie Breyne, Lien Hilewaert, Emma Puvrez en Stephanie Vanden Borre. Charlotte Englebert, Pauline Leclef, Barbara Nelen en Justine Rasir zijn de uitverkorenen bij de middenvelders. Voorin kiest de coach voor Michelle Struijk, Judith Vandermeiren, Ambre Ballenghien, France De Mot, Alix Gerniers, Alexia ‘t Serstevens en Louise Versavel. Tiphaine Duquesne en Abigail Raye zijn invallers en kunnen in actie komen bij blessures.

De Red Panthers (FIVB 6) zijn op het WK ingedeeld in groep D en spelen hun wedstrijden in het Spaanse Terrassa nabij Barcelona. Daar treffen ze Zuid-Afrika (FIVB 16, op 3 juli), Australië (FIVB 3, op 5 juli) en Japan (FIVB 10, op 6 juli). De groepswinnaar stoot rechtstreeks door naar de kwartfinales, de nummers twee en drie moeten cross-overs afwerken om de laatste acht te halen.

Voor het WK werken de Panthers nog vier wedstrijden in de Hockey Pro League af. Dit weekend (18 en 19 juni) spelen ze twee keer in Londen tegen Engeland (FIVB 4). Ze sluiten de landencompetitie een week later af in het Nederlandse ‘s-Hertogenbosch met twee wedstrijden tegen de Verenigde Staten (FIVB 15). Met zes zeges uit twaalf wedstrijden staan de Panthers voorlopig vijfde in het klassement.

De Red Panthers eindigden op het vorige WK in 2018 in Londen op de tiende plaats. Vorig jaar wonnen ze brons op het EK in Amstelveen, waar Nederland voor eigen volk zijn titel verlengde. Met die derde plaats verzekerden de Panthers zich van kwalificatie voor het WK.

“We mogen durven dromen van een medaille”

Raoul Ehren is ambitieus voor het WK. Onder zijn leiding eindigde België op de derde plaats op het EK 2021. Hij wil beter doen dan in 2018, toen de Red Panthers tiende eindigde op het WK na de uitschakeling tegen Spanje in shoot-outs.

“Ons niveau van 2021 was nog niet goed genoeg om een WK-medaille op te eisen. Maar de Red Panthers hebben een nieuw gezicht getoond door een offensief en creatief hockey te spelen, met veel enthousiasme”, aldus Ehren.

De Red Panthers staan zesde op de FIH-ranking. “Deze vooruitgang betekent iets. We zijn aan het evolueren en dat is mooi om zien. Maar die vooruitgang is niet altijd rechtlijnig.”

De Belgen zitten in een poule met Zuid-Afrika (FIH 16), Australië (FIH 3) en Japan (FIH 10), landen buiten Europa waarvan het schema verstoord is door de coronapandemie. “Deze poule zal een echte uitdaging zijn, want die landen hebben geen wedstrijden van de Hockey Pro League meer gespeeld sinds de Olympische Spelen. Ondanks alles is Japan kampioen van Azië geworden door met name India, China en Zuid-Korea te verslaan”, aldus de bondscoach. Hij gaf ook toe het “echte niveau van Australië” niet te kennen.

“We gaan het match per match zien, met de ambitie de groep te winnen. Eens je in de kwartfinales bent (enkel de eerste stoot daar direct naar door) heb je het recht nog wat meer te dromen. De Nederlanders zijn misschien beter dan de rest, maar de anderen staat dichtbij”, aldus Ehren.

De Belgische staf heeft de Panthers specifiek voorbereid voor de waarschijnlijk erg hoge temperaturen in Terrassa, dichtbij Barcelona. Daar spelen de Belgen de groepsfase. “We weten dat het warm kan worden”, aldus de Nederlander. De Belgen hielden simulaties en zullen er nog organiseren. Met drie wedstrijden op vier dagen zal het fysieke aspect doorslaggevend worden. De Panthers lijken scherper dan ooit. “De testen zijn nog nooit zo goed geweest. We hebben al onze records gebroken. We hebben erg veel vertrouwen.”

“Weten dat we van iedereen kunnen winnen”

Het vertrouwen bij de Red Panthers Is groot. “We beginnen elke match in de wetenschap dat we om het even welke tegenstander kunnen verslaan”, stelde Alix Gerniers, met haar 28 al een van de anciens bij de Red Panthers.

“Winnen van een topland kan altijd wel eens gebeuren, maar het voorbije jaar boekten we het ene goede resultaat na het andere tegen de grote hockeylanden. Verliezen met 5-0, doen we niet meer. Onze ingesteldheid is veranderd. We denken nu echt dat we kunnen winnen.”

“De technische omkadering is ook erg goed, op alle gebieden. En jonge talentvolle spelers als Ambre Ballenghien en Charlotte Englebert hebben voor een kwaliteitsinjectie gezorgd. Ons team is nooit beter geweest. Zowel op offensief als defensief vlak hebben we enorm veel vooruitgang geboekt.”

Op het WK (1-17 juli) zitten de Belgen in een groep met Zuid-Afrika (FIH-16), Australië (FIH-3) en Japan (FIH-10), maar Gerniers gelooft in groepswinst. “Makkelijk zal het niet zijn, maar met uitzondering van Nederland en Argentinië hebben we van iedereen al eens gewonnen. Over een medaille hebben we in de groep nog niet gepraat, maar de coach gelooft dat we er het team voor hebben.”