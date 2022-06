Cultureel seizoen begint met ticketverkoop vanaf 25 juni

Het team van het cultureel centrum Lanaken wil ook in het nieuwe cultuurseizoen zoveel mogelijk mensen in contact brengen met de magie van kunst en cultuur. Naar goede gewoonte is het aanbod divers met boeiende, leuke, hilarische, maar ook leerrijke en ontroerende voorstellingen. Pakkend theater, straffe concerten, stijlvol klassiek, musicals, magie … kortom, fijne momenten van betovering, ontroering of (ont)spanning.

Enkele bekende namen op de affiche zijn: Sien Eggers, Jan Jaap van der Wal, Barbara Dex, Willy Sommers, Dirk De Wachter, Maaike Cafmeyer, Taurus Quartet, Erhan Demirci en veel meer. Verder is er het erg divers aanbod vormingen en een uitgebreid aanbod schoolvoorstellingen voor de lagere en middelbare scholen.

Cultuurfunctionaris Gie Vranken: “Alle informatie is terug te vinden in de nieuwe cultuurbrochure die dezer dagen in een oplage van 12.000 exemplaren huis aan huis in Lanaken bedeeld wordt. Uiteraard is ze ook terug te vinden op onze website www.cclanaken.be. Nieuw dit seizoen is dat de abonnementsformule in een nieuw jasje steekt. Wie minstens drie voorstellingen uit het aanbod kiest wordt ‘Vriend van CC Lanaken’.”

Schepen van cultuur Dominique Terwingen: “Het is goed en gezond om nu en dan te genieten van een stukje cultuur. Ik dank de cultuurdienst die wederom voor een mooi en gevarieerd programma heeft gezorgd. Word “Vriend van CCL” en beleef alles vanop de eerste rij!”

Wie “Vriend van CC Lanaken” wordt, kan vanaf zaterdag 25 juni online tickets reserveren. Losse tickets kopen en inschrijven voor één van de cursussen is mogelijk vanaf maandag 27 juni.

Eddy Vandoren