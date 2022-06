Een oerdegelijke thermos om koffie, thee of soep minstens vier uur warm te houden: daar zochten we met koffiekenner Jeanne Gennar naar. Geen enkele van de 10 geteste flessen stelde echt teleur: “De beloftes worden ingelost.” Opvallend: slechts eentje had nog een ouderwets glazen binnenwerk: “Breekbaar, maar wel het beste om vloeistoffen op temperatuur te houden.”