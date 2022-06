Jonathan Sacoor onzeker voor BK atletiek na coronabesmetting: “Hij moet veertien dagen geduld hebben”

Daags na de topprestaties van Kevin en Dylan Borlée in het Zwitserse Bern, heeft Belgian Tornado-coach Jacques Borlée bekendgemaakt dat Jonathan Sacoor, een van de vier leden van het Belgische estafetteteam, mogelijk niet op tijd fit geraakt voor de Belgische kampioenschappen atletiek in Zeebrugge (24-26 juni) vanwege de gevolgen van een covidbesmetting.

De 22-jarige Sacoor, die in maart met de Tornados een gouden medaille behaalde op de 4x400m op het WK atletiek indoor in Belgrado, liep aan het einde van de vorige maand een covidbesmetting op. “In de week van 23 mei dacht Jonathan dat hij de griep had, maar hij bleek besmet te zijn met het coronavirus”, vertelde Jacques Borlée.

“De dokter heeft hem gezegd dat hij het rustig aan moet doen. Hij moet veertien dagen geduld hebben en mag fysiek niet voluit gaan. Daardoor is het onzeker of hij kan aantreden op de Belgische kampioenschappen in Zeebrugge aan het einde van de maand. Het is niet uitgesloten dat hij aan de start van de 200 meter verschijnt, maar we moeten afwachten. We zullen pas op het laatste moment een beslissing nemen.”

Sacoor, die dit seizoen nog op zoek naar is zijn beste vorm (zijn beste tijd op de 400m was 47.54 op 11 juni in Genève), hoeft niet te vrezen voor de wereldkampioenschappen in Eugene (15-24 juli) en de Europese kampioenschappen in München (15-21 augustus).

“Hij loopt op het WK sowieso de individuele 400 meter en de estafette. Hij sluit waarschijnlijk wel ietsje later aan de anderen, maar hij zal klaar zijn voor de start van het WK. Een atleet die de 400 meter in 45 seconden kan lopen, ga ik niet thuislaten”, zei Jacques Borlée nog.