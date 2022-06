Woensdag hield de politie LRH ook snelheidscontroles in de werfzone van de Kempische Steenweg in Hasselt. Hier werden maar liefst 462 van de 758 bestuurders betrapt terwijl ze te snel reden. 296 bestuurders hielden zich aan de maximum toegelaten snelheid van 30 kilometer per uur. De bestuurders die de aangepaste maximumsnelheid niet respecteerden, mogen een pv verwachten.

