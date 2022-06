Hein Vanhaezebrouck beschikt nog niet over volledige spelerskern tijdens eerste training: “We overhaasten niets”

Het seizoen van AA Gent is nu echt op gang getrapt. Met een nog flink uitgedund team weliswaar dat aangevuld wordt met enkele Gentse beloften, wil Hein Vanhaezebrouck een degelijke basis leggen voor een lang en zwaar seizoen. Ondertussen is het wel nog even wachten op de internationals en enkele jongens die nog terug moeten keren uit blessure.

Nadat de Gentse spelers de voorbije twee dagen hun medische en fysieke proeven afwerkten, was het woensdagmiddag tijd voor het echte werk. Onder een stralende zon haspelde het team van Hein Vanhaezebrouck een eerste veldtraining af. Toch is de Gentse spelersgroep verre van compleet. Daarom zal HVH de komende twee weken ook een zestal beloften laten meetrainen: “Zij krijgen de kans om te proeven van dit niveau en wie weet ontwikkelen ze zich wel formidabel en blijven ze gewoon bij de groep.”

Zo ontbreken ook de internationals nog en is het nog even wachten op Malick Fofana die momenteel zijn examens afwerkt maar wel volwaardig lid wordt van de A-kern. Met Hugo Cuypers was er alvast één aanwinst op de afspraak en Gert Jan De Mets strijkt opnieuw neer in Gent als videoanalist: “We waren volgens mij de laatste Belgische topclub die slechts één videoanalist in dienst had. Dat is niet meer haalbaar.”

Daarnaast heeft Vanhaezebrouck nog een extra taak in petto voor De Mets die één seizoen bij Club Brugge aan de slag was: “We hebben Gert Jan, met wie ik eerder nog heb samengewerkt, inderdaad eens gepolst en toen bleek dat hij een terugkeer zag zitten, kwamen we ook overeen dat hij ook veldwerk zal verrichten tijdens de trainingen. Hij zal focussen op de jongens op het middenveld.”

Ondertussen is het wel nog even wachten op een volledige spelersgroep: “We missen inderdaad nog enkele jongens die de voorbije weken interlandverplichtingen hadden”, aldus Hein Vanhaezebrouck die jongens zoals Ngadeu, Owusu, Hanche-Olsen, Marreh, Tissoudali en Nurio pas bij de start van de stage in Oostenrijk zal kunnen begroeten. Malede trok dan weer naar KV Mechelen.

Daarnaast keren huurlingen zoals Bukari (nadrukkelijk in beeld bij Rode Ster Belgrado), Chakvetadze (doorgestuurd bij Hamburg) en Niangbo ook pas begin juli terug. Gent rekent trouwens niet meer op Opéri: “Voor hem zoeken we inderdaad een oplossing”, bevestigde Vanhaezebrouck na afloop van die eerste oefensessie. Door de naam van potentiële aanwinst Milos Pantovic kan dan weer alvast een streep want de Duitse middenvelder die einde contract was bij Bochum tekende ondertussen een verbintenis bij Union Berlin.

“Voorbereiding blijft een flinke puzzel”

Na het vertrek van Bezus, Bolat en de vraagtekens rond de toekomst van Torunarigha is het Gentse huiswerk tijdens deze transferperiode dan ook allesbehalve af: “We wisten dat we geen optie hadden op Jordan maar je weet nooit wat er uit de bus komt en natuurlijk zoeken we nog enkele jongens maar we overhaasten niets”, blijft de Gentse coach rustig. Het feit dat zijn team geen Europese kwalificatieduels moet afwerken tijdens de voorbereiding speelt daarbij ook zeker een rol.

“Toch blijft zo’n voorbereiding altijd een flinke puzzel. Ook omdat sommige jongens dus later aansluiten en dan eerst nog een individueel programma zullen afwerken”, aldus Vanhaezebrouck die ook nog niet meteen voluit kan rekenen op De Sart, Hjulsager en Depoitre. Dit drietal werkt nog volop aan hun revalidatie na blessure. De Sart onderging in het tussenseizoen zelfs een lichte heelkundige ingreep.

Het trainingsprogramma van Vanhaezebrouck is naar goede gewoonte niet van de poes. Donderdag wordt er tweemaal getraind maar vrijdag staan er in principe - ondanks de aangekondigde tropische temperaturen – drie sessies op het programma. Komende zaterdag werken de Buffalo’s op bezoek bij Dikkelvenne dan weer hun eerste oefenduel af.