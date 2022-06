Zulte Waregem versterkt zich met één van de uitblinkers van 1B

De deal was – op enkele details na – al enkele dagen rond, maar nu is het ook officieel: Nicolas Rommens (27) verlaat RWDM en trekt naar Zulte Waregem. Dat meldt RWDM op zijn kanalen De spelverdeler ziet een sterk seizoen in 1B bekroond worden en is de eerste (officiële) versterking van Essevee.

Rommens was vorig seizoen een van de absolute sterkhouders bij RWDM in 1B. Met vier goals en elf assists – waarmee hij assistenkoning werd in 1B - had hij een groot aandeel in het sterke seizoen van de Brusselaars, waarbij ook de promotiefinale gehaald werd. Hij was er ook aanvoerder en nam er de stilstaande fases voor zijn rekening.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Essevee-trainer Mbaye Leye in de wolken is met deze versterking. “Het is een echte leider die mee voor structuur kan zorgen en daar waren we naar op zoek. Hij is op en top prof, mentaal zit het goed en het is ook iemand die zich kan vereenzelvigen met de identiteit van de club. We zijn de boeren, harde werkers. En dat past bij hem.” Hij wordt daarin bijgetreden door zijn assistent Patrick Asselman. “Nicolas is iemand die het klappen van de zweep kent en ervaring, maturiteit en leiderschap toevoegt aan deze groep.”

Een ander geluid valt te horen bij RWDM. Daar hadden ze hun aanvoerder maar wat graag gehouden, maar vissen ze uiteindelijk achter het net. “Ondanks de inspanningen van de club om haar kapitein te behouden, heeft de speler aangegeven dat hij heel graag op een hoger niveau wilde spelen. We wensen hem dan ook veel succes voor de rest van zijn carrière”, klonk het in een mededeling.

Bij Essevee is er voorlopig nog geen officiële communicatie over de transfer en de duur van het contract, maar die volgt normaliter eerstdaags.