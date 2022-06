BRUSSEL

Op 20 juni legt het veiligheidspersoneel van Brussels Airport het werk neer, waardoor de luchthaven duizenden passagiers vraagt om hun vlucht te herboeken. Luchtvaartmaatschappijen als Brussels Airlines nemen zelf het heft in handen en schrappen al preventief 120 vluchten. Waarschijnlijk is de stakingsdag de eerste van een hele reeks, in Zaventem verwachten ze een woelige zomer.